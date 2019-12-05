Futbolda şiddeti 'üslup' tetikliyor

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 12 sene klasman hakemliği yapan Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Üyesi Dr. Servet Reyhan, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde AA muhabirine, hakemlik kariyeri sırasında çokça şiddet olaylarıyla karşılaştığını söyledi.

Bu durumun nedenlerini ortaya koymak istediklerini aktaran Reyhan, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Azmi Yetim ile "Türkiye Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Olan Futbol Takımı Taraftarlarının ve Futbol Kamuoyunun Futbolda Şiddete İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" başlıklı bir araştırma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Araştırmanın iki bölümden oluştuğuna değinen Reyhan, nicel bölümde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor taraftarından oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişiyle, nitel bölümde ise futbolun paydaşları olan teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve spor medyasından kişilerle görüşme yaptıklarını ifade etti.

Kamuoyunda, hakemlerin şiddeti tetiklediğine dair genel bir kanı olduğunu anlatan Reyhan, "Hakem karar verir, taraftar ve yöneticiler şiddeti uygulamaya başlar, diye düşünülüyor. Bu çalışma, hakemin dışında bazı etkenlerin de şiddete neden olduğunu ortaya koydu. Futbolda şiddeti tetikleyen etkenlerin başında, spor medyası ve spor programlarının kullandığı dil geliyor. Teknik direktör, antrenör ve yöneticilerin demeçleri, futbolcu davranışlarından sonra hakem kararlarının da şiddeti tetiklediği ortaya çıktı." diye konuştu.

Rant ilişkileri de şiddeti tetikliyor

Servet Reyhan, kulüp idarecilerinin taraftarla arasında olan rant ilişkilerinin de şiddeti tetikleyen etkenler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolda fair play düşüncesinin hakim kılınması gerekiyor. Futbolda bir dil problemi var. Bunu spor medyasında da taraftarlarda da görüyoruz. 'Ölmeye ölmeye geldik, bu maçı almaya geldik.' diye tezahürat yapan taraftar var. Bir insan maça niye ölmek için gelir? Bu da düşündürücü bir durum. Şiddet kültürü içinde aidiyeti hissetmek için ne yazık ki kulübümüz adına 'Ölmeye geldik.' diyoruz. Neticede tribünlerde ölen insanlarımız da olmuştur. Futbolda şiddetin önüne geçmek için dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Futbolun aslında keyif ve seyir amaçlı bir spor olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Yöneticilerimizi, spor basınını ve futbolcularımızı bilinçlendirmemiz gerekir."