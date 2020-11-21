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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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Futbolda kadın devrimi

Futbolda kadın devrimi

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AKŞAM

FIFA'nın yeni kuralları 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: 1-14 haftalık doğum izni verilecek. 2-İzinli olduğu bu sürede maaşının 3'te 2'si ödenecek. 3-Hamile kalan futbolcunun sözleşmesi feshedilemeyecek. 4-Fesheden kulübe 1 yıl transfer yasağı gelecek.

2019 Dünya Kupası’nın ardından ABD’li futbolcu Alex Morgan’ın başını çektiği kadın futbolundaki hak arayışı sonuç verdi. O şampiyonada kupayı kaldıran ABD’nin forveti Morgan hamile olduğu için kulüpsüz kalmış ve doğum yaptıktan 4 ay sonra Tottenham’a transfer olmuştu. FIFA şimdi kadın futbolcuları korumak için yeni kuralları devreye soktu. 

Kadınlara pozitif ayrımcılık getiren kurallar önümüzdeki ay yönetmelik şekline gelecek ve 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek. Değişiklikler ise şöyle:

1- Futbol kulüpleri, hamile oyunculara 14 haftalık doğum izni vermek zorunda kalacak. Doğum izinlerinin en az 8 haftası doğumdan sonra olacak.

2- Doğum izni boyunca kulüpler, futbolcuların maaşının 3’te 2’sini ödemeye devam edecek. Ayrıca kulübü onun futbola dönmesi için gerekli tıbbi ve teknik ekip desteğini sağlamak zorunda olacak.

3- Futbol oynarken bir kadın hamile kalırsa, kulübü onun sözleşmesini feshedemeyecek.

4- Fesih olursa FIFA tarafından 1 yıl boyunca transfer yasağı alacak ve tazminat ödeyecek.

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