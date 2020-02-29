Futbolda koronavirüse ilk kurban

Spor dünyası tek yürek

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için spor camiası taziye ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Herkes çok üzgündü...