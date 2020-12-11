Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
TFF 1. LİG
Yarın:
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Aralık Pazar:
13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
14 Aralık Pazartesi:
16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)
MİSLİ.COM 2. LİG
Beyaz Grup
Yarın:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13 Aralık Pazar:
13.00 Sancaktepe FK-Ankara Demirspor (15 Temmuz)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor (Diyarbakır)
13.00 Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK (12 Şubat)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)
13.00 Uşakspor-Çorum FK (Uşak 1 Eylül)
13.00 Hacettepe-Manisa FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Devrek İlçe)
Kırmızı Grup
13 Aralık Pazar:
12.00 Vanspor FK-Turgutluspor (Van Atatürk)
13.00 Pazarspor-Kardemir Karabükspor (Pazar İlçe)
13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.00 Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bodrum İlçe)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Pendikspor (Kırşehir Ahi)
13.00 Mamak FK-Sivas Belediyespor (Çubuk İlçe)
13.00 Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eyüp)
13.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
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