Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7724
  • 6,3685
  • 271.07
  • 104041
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Futbolculardan tıp öğrencilerine burs

Futbolculardan tıp öğrencilerine burs

Futbolculardan tıp öğrencilerine burs

Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yaparak, 50 öğrenciye 1 yıllık burs fonu sağladı.

Futbolcular Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi öğrencilerine destek vermek için bir araya gelen Şahin, Topal, Demirel, Yokuşlu ve Ünal, vakfa bağış yaparak, 50 öğrenciye 1 yıllık burs fonu sağladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bağış dolayısıyla teşekkür ederken, şunları kaydetti:

"Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Başarı paylaştıkça büyür. Tıbba gönül vermiş ama imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize desteklerini ve geleceği inşa eden bir bilim yuvasına katkılarını asla unutmayacağız."

(AA)


'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'
Murat Cemcir'den Sıla açıklaması
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti! Ebeveynlere seslendi
'İnsanlar annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız?'
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
<p>Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81

Fidan Dikme Kampanyasına Dil Uzatan Barış Yarkadaş Canlı Yayında Böyle Rezil Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikti

Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı