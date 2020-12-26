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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:45
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Futbolcular ve ailelerine alışveriş için sokağa çıkmak yasak

Futbolcular ve ailelerine alışveriş için sokağa çıkmak yasak

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Son dönemde virüs vakalarının rastlandığı Premier League'de kulüpler tedbirleri sıkılaştırdı. Wolverhampton'da futbolcular ve ailelerinin alışveriş için dışarıya çıkması yasaklandı.

Kararı menajer Nuno Espirito Santo açıkladı. Portekizli teknik adam, "Bu uygulamayı kendimizi korumak için hayata geçirdik. Artık oyuncuların evlerinde yiyecekleri yemekleri de kulüp personelleri hazırlayacak. Ben de özgür kalmak istiyorum ama bir süre daha sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Premier League'de son olarak Manchester City'de iki futbolcu virüse yakalandı. Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın testleri pozitif çıktı. 

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