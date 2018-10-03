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Futbolcular faturayı Comolli'ye kesti! 'Kalitesi yetersiz'

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Fenerbahçe’de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu’yu hedef adam haline getirdi. Ancak Sarı-Lacivertli futbolcuların Samandıra’daki sohbetlerinde, her şeyin sorumlusu olarak vasat transferlere imza atan Damien Comolli gösteriliyor.

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Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi’nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1’lik hezimetle başlandı... Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe’de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi. Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü. Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

‘Kaliteleri yetersiz’

Samandıra’da Sarı-Lacivertli futbolcuların kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye kestikleri iddia edildi! Oyuncular, Comolli’nin transferlerde büyük hatalar yaptığı görüşünde. Özellikle performanslarıyla çok eleştirilen Diego Reyes, Jailson ve Michael Frey gibi isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olmadığı fikrinin, takım içerisinde yükses sesle dile getirildiği öne sürüldü.

(Fanatik)

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