Futbolcular Fatih Terim'e söz verdi

AKŞAM

Galatasaray'da futbolcular Arda Turan önderliğinde, teknik direktör Fatih Terim'e toparlanma sözü verdi.

Kasımpaşa maçı bitmeden soyunma odasına giden Fatih Terim, karşılaşmanın ardından tepkisinin hakemlere yönelik olduğunu ima etmişti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının asıl tavrının futbolculara olduğu belirtildi. Soyunma odasında oyuncularına kızıp bağırmayan Terim’in sadece sitem ettiği, kaptan Arda önderliğindeki takımın da İmparator’a toparlanma sözü verdiği kaydedildi.