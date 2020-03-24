Futbolcu Yusuf Duruk, askerliğini yaptığı Hatay'da şehit oldu

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay’da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz.”
Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay’da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/X1rIkBn2DW— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 24, 2020
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.