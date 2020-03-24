Futbolcu Yusuf Duruk, askerliğini yaptığı Hatay'da şehit oldu

B.B. Erzurumspor, eski futbolcuları Yusuf Duruk'un Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay’da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz.”