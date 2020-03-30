Futbola Koronavirüs darbesi! 9.3 milyar Euro'luk erime...

Koronavirüs pandemisi futbol endüstrisini derinden etkilemeye devam ediyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) haberine göre, Haziran sonuna kadar hiçbir maçın oynanmaması ve hiçbir sözleşme uzatılmaması durumunda futbolcuların tahmini transfer değeri büyük düşüş gösterecek. Bu tabloda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki toplam oyuncu transfer değeri yüzde 28 azalarak 32.7 milyar Euro'dan 23.4 milyar Euro'ya gerileyecek.
Düşüş derecesinde, oyuncuların yaşı, sözleşme süresi gibi faktörler ele alınırken, en büyük kayıp mevcut sezonda bir öncekinden daha az maç oynayan kısa süreli sözleşmeleri bulunan yaşlı futbolcularda görüldü. Örneğin, sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Paul Pogba'nın tahmini transfer değeri 65 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya geriledi.
Kulüp başına en büyük potansiyel kayıp yüzde 38 ile Marsilya öne çıkıyor. En düşük orana sahip kulüp ise Stade Brest(%16) oldu.
(NTV Spor)
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