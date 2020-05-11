Futbola 'dönmeme' protokolü

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.

AKŞAM

Protokol, tavsiyelerin uygulanması ve denetlenmesi kulüplerin kendi inisiyatifine bırakılıyor.

- Risk grubundaki tesis çalışanlarının izinli sayılması ve onların yerine başka personel önerilmesi ekstra bir maliyet getirmektedir. Bunu alt liglerdeki kulüplerin karşılaması zordur.

- Çoğu kulübün maçlar süresince hem personeline hem de sporcusuna konaklama imkanı sağlayacak tesisi yoktur. Kaldı ki böyle bir imkan olsa bile çalışanların yaklaşık 2 ay süre zorunlu olarak bir bölgede tutulmasının özgürlüğü kısıtlayıcı şartlar bakımından hukuki problemler doğuracağı öne sürülmektedir.

‘SAHADA 6 FUTBOLCU OLSUN’

- Tesiste kalmayan sporcu ve personelin izlenmesi, hijyenik ve güvenli ortamda tutulması mümkün değildir. Protokol, sadece tesis ve spor alanını kapsamaktadır.

- Sporcuların tesislere kendilerine ait özel araçlarıyla gelmeleri öngörülmesine rağmen, alt liglerde oynayan pek çok sporcu, kendilerine ait özel araçları bulunmadığını beyan etmektedir.

- Tesislere girecek yiyecek ve içecekler yoluyla virüs bulaşma riskine karşı önlem düşünülmemiştir. Yiyecek alışverişinin nasıl yapılacağı ve nasıl hijyenik halde korunacağı belirtilmemiştir.

- Antrenman sırasında bir sahada maksimum 6 oyuncunun idman yapabilmesi öngörülmektedir. Bu durumda takım çalışması ve taktik çalışma ne kadar verimli olacaktır?

2 METREDEN ÇOK YAKLAŞMA

- Futbolcuların hakeme en fazla 2 metre mesafede yaklaşması öngörülmektedir. Bunu ihlal eden oyuncuya ne gibi bir ceza verileceği, verilecek cezanın talimatlara uygun olup olmayacağı tartışılır.

- Hakeme, diğer personele ve top toplayıcı çocuklara ve maç dışında birbirlerine 2 metreden fazla yaklaşması öngörülmeyen oyuncular, maç sırasında doğal olarak bu mesafe kuralını uygulamayacaktır. (İkili mücadeleler, duran toplar, baraj kurma gibi).

- Yedek kulübesinin genişletilmesi ve oyuncuların birbirine yaklaşmasının önlenmesiyle, bu oyuncular maça dahil olduğunda bütün mesafe kurallarının yıkılacak olması da ayrı bir tezattır.

GİRİŞ ÇIKIŞ MESAFELİ MAÇTA OMUZ OMUZA

Protokolün ‘Müsabaka Dönemi’ bölümündeki tavsiyelerden en çok eleştiri alan ve ‘Mücadele sırasındaki uygulamalarla tezat olduğu söylenen’ bazı maddeleri ise şöyle:

1- Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecek.

2- Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.

3- Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir.

4- Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir.

5- Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir.

6- Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olmalıdır.

7- Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır.

8- Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır.

9- Maç sonrası çıkışlar ve tedbirler maç öncesi giriş sırasındaki gibi olmalıdır.

TEK ŞEHİR PROTOKOLDE

TFF Başkanı Nihat Özdemir maçların tek bir şehirde oynanmasının gündeme gelmediğini belirtmesine rağmen protokolde farklı ifadeler yer aldı: “Oyuncular haftada 2 veya 3 maça çıkmaları da gerekebilecektir. Bu maçların şu an için deplasmanlı sistemde mi yoksa tek bir şehirde farklı stadyumlarda mı oynanacağı belli değildir.”

DOKTOR GÖZÜYLE: HESABINI KİM VERECEK!

Medical Park Hastanesi doktorlarından Doç.Dr. Erdinç Nayır protokolle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Protokol futbolun ruhu ile bağdaşmıyor. Kurallar, futbolcuları ve çalışanları tamamıyla robotlaştırmaktadır. Futbol ruhsuzlaştırmaktadır. Futbolcular, rakibiyle yakın mücadele etmek istemeyecektir. Oyunculardan birinde Kovid-19 tespit edilmesi durumunda tüm takım karantinaya alınmalı. Hastaneye yattığında, yoğun bakım ihtiyacı olduğunda ve hatta hayatını kaybettiğinde bunun hesabını kim verecek?’

BU AŞAMADA İPTAL YOK

TFF’den açıklama: “Bu aşamada liglerin iptalini istemek, yeni sorunlar ve çözümsüzlük doğurur.”

Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yaparak, futbol ailesinin sorumluluklarına uygun davranmasını istedi. Mesajlar özetle şöyle:

- Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu imajının verilmesi doğru değil, önceliğimiz sağlıktır.

- Oynama planı, ‘Yeni normaller’ dikkate alınarak hazılanmıştır. Gerekirse yeni planlar devreye sokulur.

- 40 günlük süreçte hem ülkemizi hem de futbola başlayan liglerin durumunu gözleyerek adımlar atacağız.

- Futbola Dönüş Protokolü’ne rağmen idmanlarda sarılarak poz verenleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

- Bu süreci yönetenlerin gösterdiği üstün başarının, spekülatif mecralara çekilmesine gönlümüz razı olmaz.

- Geleceğe dönük, sürecin sağlıklı yürümesine katkı sunan bütün görüşleri önemsiyor ve dikkate alıyoruz.

- Bu aşamada liglerin iptalini istemek, yeni bir çözümsüzlük ve yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir.