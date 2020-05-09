AKŞAM
İSPANYA Futbolcular Birliği (AFE) Başkanı David Aganzo, futbola dönüş protokolüne büyük tepki gösterdi. “Sağlık ve para arasında tartışma olmayacağını” belirten Aganzo, şu ifadeleri kullandı: “Faaliyete dönüş protokolünde öngörülen konsantrasyonlar, futbolcuların haklarını büyük ölçüde sınırlıyor ve toplu sözleşmeye saygı duymuyor. Oyuncular hem ekonomik hem de sağlık konularında damgalanıyor. Futbolcular sadece işlerini herhangi bir işçi gibi yapmak için garanti istiyor.
GARANTİ EDİLMESİ GEREK
Sporcuların sağlığının olabildiğince garanti edilmesini istiyoruz. 50 günlük kamp süresinin zihinsel sağlığı nasıl etkileyeceğine dair doktorlarla konuştuk. Bu sağlıklı bir durum değil. Birliğin pek çok hakkı engelleniyor. Hastalık riski yüzünden insanlar konsantre olamıyor. İşçi, çalışabilmek için işini yapacak uygun ortam olmalı. Bu hem iş sağlığı hem de halk sağlığı meselesi olmalı. Herkesin hedefi olduğunu biliyoruz ama futbol bir spor ve spor için insanları öldüremeyiz.
Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
51 bin kişilik Commerzbank Arena'da son uçuşunu 12 Mart'taki Basel maçında yapan Atilla'ya, 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçı için izin verilmedi. Atilla'nın sahibi, “16. yaş gününü yalnız kutladı. O insanlara alışkın ve yalnızlıktan mutsuz” dedi.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
TRABZONSPOR, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'yi istiyor.
İspanya'da futbola dönüş protokolüne büyük tepki var. AFE Başkanı Aganzo, “Bu protokol futbolcu haklarını büyük ölçüde sınırlıyor. Futbol için insanları öldüremeyiz” dedi.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.
G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Donk, “Fatih Hoca'nın yaşadığı rahatsızlığı duyunca çok üzüldüm ve endişelendim. Ama hastalığı yendiğini öğrendiğimde mutlu oldum” dedi.