İspanya'da futbola dönüş protokolüne büyük tepki var. AFE Başkanı Aganzo, “Bu protokol futbolcu haklarını büyük ölçüde sınırlıyor. Futbol için insanları öldüremeyiz” dedi.

AKŞAM

İSPANYA Futbolcular Birliği (AFE) Başkanı David Aganzo, futbola dönüş protokolüne büyük tepki gösterdi. “Sağlık ve para arasında tartışma olmayacağını” belirten Aganzo, şu ifadeleri kullandı: “Faaliyete dönüş protokolünde öngörülen konsantrasyonlar, futbolcuların haklarını büyük ölçüde sınırlıyor ve toplu sözleşmeye saygı duymuyor. Oyuncular hem ekonomik hem de sağlık konularında damgalanıyor. Futbolcular sadece işlerini herhangi bir işçi gibi yapmak için garanti istiyor.

GARANTİ EDİLMESİ GEREK

Sporcuların sağlığının olabildiğince garanti edilmesini istiyoruz. 50 günlük kamp süresinin zihinsel sağlığı nasıl etkileyeceğine dair doktorlarla konuştuk. Bu sağlıklı bir durum değil. Birliğin pek çok hakkı engelleniyor. Hastalık riski yüzünden insanlar konsantre olamıyor. İşçi, çalışabilmek için işini yapacak uygun ortam olmalı. Bu hem iş sağlığı hem de halk sağlığı meselesi olmalı. Herkesin hedefi olduğunu biliyoruz ama futbol bir spor ve spor için insanları öldüremeyiz.