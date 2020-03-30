SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'den yeni açıklama Fatih Terim'den yeni açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasında bir koronavirüs şoku daha Futbol dünyasında bir koronavirüs şoku daha Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Doktoru, Fatih Terim'in son durumunu açıkladı Doktoru, Fatih Terim'in son durumunu açıkladı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu. Ece, deneyimli teknik adamın şu an için hiçbir şikayetinin olmadığını ve evde karantina altında tedavisinin süreceğini söyledi.

Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.