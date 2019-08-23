  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 12:35
  • |
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 12:59

Futbol dünyası Emine Bulut için tek yürek oldu

Futbol dünyası Emine Bulut için tek yürek oldu

Paylaş

Kırıkkale'de yaşayan 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi Fedai Baran tarafında 10 yaşındaki kızları önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un hayatını kaybetmeden önce 'Ölmek İstemiyorum' sözleri büyük infial uyandırdı. Büyük tepki çeken korkunç cinayete tüm Türkiye tepki gösterirken, futbol kulüpleri de tek yürek olup #EmineBulut için mesajlar yayınladı

İŞTE KULÜPLERİN EMİNE BULUT MESAJLARI

Beşiktaş: Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!  Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!

Fenerbahçe: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!

Galatasaray: Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!

Trabzonspor: Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!

Başakşehir: “Ölmek istemiyorum” diyen bir anne,  “Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz... Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!

Konyaspor: Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein

Ankaragücü: Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız! 

Antalyaspor: Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!

Sivassppor: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz!  Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Steven Nzonzi: Seçim yaparken zorlanmadım

title

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi

title

Real Madrid, Keylor Navas'ın yerine Carlos Kameni'yi düşünüyor

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi'
Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi'

Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi'

İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu
Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu

Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...

Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...'
Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...'

Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...'

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nzonzi'den flaş transfer itirafları
Nzonzi'den flaş transfer itirafları

Nzonzi'den flaş transfer itirafları

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, açıklamalarda bulunurken teknik direktör Fatih Terim ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar
Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar

Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.

Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır
Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır

Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır

Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.