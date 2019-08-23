Futbol dünyası Emine Bulut için tek yürek oldu

Kırıkkale'de yaşayan 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi Fedai Baran tarafında 10 yaşındaki kızları önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un hayatını kaybetmeden önce 'Ölmek İstemiyorum' sözleri büyük infial uyandırdı. Büyük tepki çeken korkunç cinayete tüm Türkiye tepki gösterirken, futbol kulüpleri de tek yürek olup #EmineBulut için mesajlar yayınladı

İŞTE KULÜPLERİN EMİNE BULUT MESAJLARI



Beşiktaş: Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!



Fenerbahçe: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!



Galatasaray: Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!

Trabzonspor: Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!



Başakşehir: “Ölmek istemiyorum” diyen bir anne, “Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz... Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!



Konyaspor: Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein



Ankaragücü: Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız!



Antalyaspor: Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!



Sivassppor: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.