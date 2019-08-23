Futbol dünyası Emine Bulut için tek yürek oldu

İŞTE KULÜPLERİN EMİNE BULUT MESAJLARI
Beşiktaş: Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!
Fenerbahçe: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!
Galatasaray: Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!
Trabzonspor: Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!
Başakşehir: “Ölmek istemiyorum” diyen bir anne, “Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz... Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!
Konyaspor: Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein
Ankaragücü: Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız!
Antalyaspor: Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!
Sivassppor: Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.
İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, açıklamalarda bulunurken teknik direktör Fatih Terim ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.
Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.