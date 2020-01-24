  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ocak 2020 Cuma 23:27
  • |
  • 24 Ocak 2020 Cuma 23:27

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Paylaş

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili spor dünyasından geçmiş olsun mesajları geldi.

İşte depremle ilgili yayımlanan mesajlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz. #GeçmişOlsunElazığ

Beşiktaş

Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Geçmişolsun#Elazığ

Fenerbahçe

Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hiçbir can kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde ve bölgelerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem

Trabzonspor

Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #GeçmişOlsunElazığ

Antalyaspor

Merkez üssü Elazığ olan ve ülkemizin birçok kentinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diler, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. #Depremx

Demir Grup Sivasspor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas ve çevre illerde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Medipol Başakşehir

Elazığ'da meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını dileyerek, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Aytemiz Alanyaspor

Elazığ ve çevre illerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hes Kablo Kayserispor

Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyoruz.

Çaykur Rizespor

Geçmiş olsun #Elazığ! Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gençlerbirliği

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, depremin herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz.

Yukatel Denizlispor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can kaybına sebep olmamasını diliyoruz. #deprem

Birevim Elazığspor

Merkez üssü Sivrice ilçemiz olan 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #gecmisolsunelazig

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe Beko, play-off yolunda önemli bir galibiyet aldı

title

Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

title

Gençlerbirliği, haftanın açılış maçında Gaziantep FK'tı tek golle mağlup etti

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek
Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Fenerbahçe'den önemli galibiyet
Fenerbahçe'den önemli galibiyet

Fenerbahçe'den önemli galibiyet

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdığını açıkladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş, futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı
Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.

Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı
Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı

Başkandan olay sözler! Terim'in adını bile anmadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali eşleşmeleri belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.