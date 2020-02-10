Futbol camiasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün paylaşımında, "İdlib'in kuzeyinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor Kulübünün açıklamasında ise, "İdlib'de yaşanan saldırı neticesinde şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.
Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün FBTV’de gündeme dair yapacağı açıklamaları İdlib’ten gelen 5 şehit haberi sebebiyle iptal ettiklerini açıkladı.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
Yoğun kış şartları futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'da mahsur kaldı. Kırklareli'nin Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 12 Şubat Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.