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Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti! Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti! Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.

Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.

Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.

Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk... Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk... Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım! İşte son hali Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.