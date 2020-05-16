Futbol camiası temkinli

AKŞAM
Şenes Erzik (TFF Onursal Bşk.): “Tarih kaydırılacak gibi gözüküyor. Ligler ağustos ayının sonuna doğru başlar diye düşünüyorum.”
Saffet Sancaklı: (MHP Milletvekili): “Hiçbir kulüp çıkıp da ‘Maç oynamazsak batarız’ demesin, çünkü siz zaten batmışsınız. TFF değil, Bakanlık ve Bilim Kurulu karar vermeli.”
Fatih Mert: (Ankaragücü Bşk.): “İlk etapta tarih uzar. Vaka sayısının artışı böyle devam ederse Süper Lig tamamen iptal edilir.”
Hasan Kartal (Rize Bşk.): “Virüsü engelleyim düşüncesi varsa ligin oynanması mümkün değil.”
Caner Osmanpaşa (Sivas): “Lig erken başlıyor, bu virüs iletinden kurtulmamız gerekiyordu.”
ÖZDEMİR YAYINDA
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün sabah saat 10.00’da, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programa konuk olacak.
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.
Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.