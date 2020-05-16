Futbol camiası temkinli

Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Şenes Erzik (TFF Onursal Bşk.): “Tarih kaydırılacak gibi gözüküyor. Ligler ağustos ayının sonuna doğru başlar diye düşünüyorum.”

Saffet Sancaklı: (MHP Milletvekili): “Hiçbir kulüp çıkıp da ‘Maç oynamazsak batarız’ demesin, çünkü siz zaten batmışsınız. TFF değil, Bakanlık ve Bilim Kurulu karar vermeli.”

Fatih Mert: (Ankaragücü Bşk.): “İlk etapta tarih uzar. Vaka sayısının artışı böyle devam ederse Süper Lig tamamen iptal edilir.”

Hasan Kartal (Rize Bşk.): “Virüsü engelleyim düşüncesi varsa ligin oynanması mümkün değil.”

Caner Osmanpaşa (Sivas): “Lig erken başlıyor, bu virüs iletinden kurtulmamız gerekiyordu.”

ÖZDEMİR YAYINDA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün sabah saat 10.00’da, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programa konuk olacak.