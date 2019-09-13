Futbol camiası, PKK'nın hain saldırısına karşı tek ses

TFF ve kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TTF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, hain terör örgütü üyelerince yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili Süper Lig kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe

"Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Galatasaray

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Beşiktaş

"Milletimizin Başı Sağolsun.. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızı taşıyan araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Trabzonspor

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz."

Alanyaspor

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Medipol Başakşehir

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütünün yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Antalyaspor

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."