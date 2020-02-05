Futbol camiası çığ felaketine kayıtsız kalmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, "Acımız Büyük" başlıklı mesajında ''Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verdi.
Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri de taziye ve acil şifa mesajları yayımladı.
TFF 1. Lig kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Bahçeşehir'deki acıyı paylaştı.
Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.