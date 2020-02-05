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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:12
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:16

Futbol camiası çığ felaketine kayıtsız kalmadı

Futbol camiası çığ felaketine kayıtsız kalmadı

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Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Acımız Büyük" başlıklı mesajında ''Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verdi.

Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri de taziye ve acil şifa mesajları yayımladı.

TFF 1. Lig kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Bahçeşehir'deki acıyı paylaştı. 

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Çığ felaketine kayıtsız kalmadılar
Çığ felaketine kayıtsız kalmadılar

Çığ felaketine kayıtsız kalmadılar

Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.

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