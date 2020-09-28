Furkan Soyalp: 'Trabzonspor'u yenip milli takım arasına moralli girmek istiyoruz'

SPOR GÜNDEMİ

Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken... Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken... Fenerbahçe daha önce de gündemine aldığı Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero için River Plate'e resmi teklifini iletti. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Ozan Kabak'a 6 maç ceza yolda Ozan Kabak'a 6 maç ceza yolda Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 kaybettiği maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'ı büyük bir ceza bekliyor

Derbi sonrası ayrılık kararı! Derbi sonrası ayrılık kararı! Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

Larkin: ‘Ataman, NBA stili bir başantrenörlük yapıyor‘ Larkin: ‘Ataman, NBA stili bir başantrenörlük yapıyor‘ Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Türk vatandaşlığına geçen oyuncusu Shane Larkin, "medya buluşmaları" organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.