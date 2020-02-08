Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı devirdi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın sahasında Grizzlies'ı 119-107 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Daha önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atan milli basketbolcu, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Bu sezon 32. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 sayı attı.
Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunan Grizzlies'ta Ja Morant'ın 15, Jonas Valanciunas'ın 14 sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 119-118
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-107
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 112-107
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 106-115
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-101
Phoenix Suns-Houston Rockets: 127-91
Sacramento Kings-Miami Heat: 105-97
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-114
Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.
Efes’in ABD’li yıldızının vatandaşlığı onaylandı, Ataman gelişmeyi AKŞAM’a yorumladı: “Larkin’in Türk olmasında Cumhurbaşkanı’nın çok önemli rolü olduğunu belirtmek lazım. Larkin’in Türk olma isteğine pozitif destek verdi ve onun sayesinde bu iş oldu. Çok büyük katkı sağlayacaktır.”
Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ve Serie A devi Milan’ın devreye girdiği iddia edildi. Roma, başarılı futbolcudan 40 milyon Euro gelir bekliyor.
Alanyaspor karşısında rotasyonlu kadrodan istediği verimi alamayan Galatasaray’da yine ciddi bir değişiklik hazırlığı var.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.
Galatasaray yönetimi, Ryan Donk’un kalan 14 haftada mevcut performansını koruması halinde 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.