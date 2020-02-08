Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı devirdi

SPOR GÜNDEMİ

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Nzonzi'ye 1.5 milyon! Nzonzi'ye 1.5 milyon! GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.

'Başkan sayesinde oldu' 'Başkan sayesinde oldu' Efes’in ABD’li yıldızının vatandaşlığı onaylandı, Ataman gelişmeyi AKŞAM’a yorumladı: “Larkin’in Türk olmasında Cumhurbaşkanı’nın çok önemli rolü olduğunu belirtmek lazım. Larkin’in Türk olma isteğine pozitif destek verdi ve onun sayesinde bu iş oldu. Çok büyük katkı sağlayacaktır.”

Cengiz Ünder için inanılmaz rakam Cengiz Ünder için inanılmaz rakam Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ve Serie A devi Milan’ın devreye girdiği iddia edildi. Roma, başarılı futbolcudan 40 milyon Euro gelir bekliyor.

Galatasaray'da ilk 11 yine değişiyor Galatasaray'da ilk 11 yine değişiyor Alanyaspor karşısında rotasyonlu kadrodan istediği verimi alamayan Galatasaray’da yine ciddi bir değişiklik hazırlığı var.

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.