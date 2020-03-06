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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 11:20
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  • 06 Mart 2020 Cuma 11:20

Furkan Korkmaz 7 sayı attı, Philadelphia kazandı

Furkan Korkmaz 7 sayı attı, Philadelphia kazandı

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NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 125-108'lik skorla mağlup etti.

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’i 125-108’lik skorla mağlup ederek 38. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da Furkan Korkmaz, 24 dakika parkede kaldı ve 7 sayı, 3 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Tobias Harris 28 sayı, 14 ribaund ve Shake Milton 20 sayı, 3 asist, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. 

Ligdeki 35. yenilgisini alan Sacramento’da ise De’Aaron Fox 23 sayı, 7 asist ve Buddy Hield 22 sayı, 1 ribaund ile oynarken, Fenerbahçeli eski basketbolcular Bogdan Bogdanovic 13 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Nemanja Bjelica da 7 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile müsabakayı tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets: 112 - Denver Nuggets: 114

Houston Rockets: 105 - Los Angeles Clippers: 120

Sacramento Kings: 108 - Philadelphia 76ers: 125

Golden State Warriors: 113 - Toronto Raptors: 121

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