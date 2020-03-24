Fulya Terim İstanbul'a geldi

Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinden sonra lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. İşte o Galatasaray'ın 2020 yazında kadrosuna katmayı planladığı o isimler...

Selçuk İnan: ‘Bunu da geride bırakacağız‘

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, koronavirüse yakalanan sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İnan, ayrıca hocası Terim'e, "Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı" diye seslendi.