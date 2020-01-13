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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 18:40
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 18:44

Fulham, Seri için 18 milyon euro talep ediyor

Fulham, Seri için 18 milyon euro talep ediyor

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Galatasaray'da gözden düşen Jean Michael Seri için Lyon'un Fulham'a transfer teklifleri yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü iddia edildi.

Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri, Ocak ayında Avrupa'nın transfer gözdesi oldu. Fransız basını, Seri için Lyon'un ısrarcı olduğu ve Fulham'a transfer teklifi yapıldığını yazdı.

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, son dönemde ortaya koyduğu performansla eleştirilere konu oldu. Fildişili oyuncuya Fransa'dan Lyon Kulübü talip oldu.

Fransız basınından Foot Mercato sitesinin haberine göre Lucas Tousart'u satmaya hazırlanan Lyon, elde edilecek gelir ile Jean Michael Seri'yi tansfer etmek istiyor.

SERİ İÇİN FULHAM'A 12 MİLYON EURO

Lyon, Seri için Fulham'a önce 11 milyon euro, ardından 12 milyon euro teklif ederken, Fulham 2 teklifi de geri çevirdi. İngiliz ekibinin 18 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Fulham, Seri'yi 2 sezon önce 30 milyon euro bedelle transfer etmişti.

(Futbol Arena)

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