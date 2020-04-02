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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 09:25
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 09:25

Fulham, Premier Lig'e çıkamaması halinde Jean Michael Seri'yi satma kararı aldı

Fulham, Premier Lig'e çıkamaması halinde Jean Michael Seri'yi satma kararı aldı

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Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu.

Şu anda 3. sırada olan Londra ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa playoff oynayacak.

Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

(Takvim)

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