Fulham, Premier Lig'e çıkamaması halinde Jean Michael Seri'yi satma kararı aldı

Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...

Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.

Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli

Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.