Fulham, Jean Michael Seri için Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep ediyor

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fratmat.info'nun özel haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri için Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin Galatasaray'dan talep ettiği rakam ise 10 milyon Euro.

Yaz transfer döneminde Fulham'dan 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Jean Michael Seri'nin transferi için Galatasaray, İngiliz ekibiyle masaya oturdu.



FULHAM 10 MİLYON EURO’DAN AŞAĞI DÜŞMEYECEK

Fratmat.info adlı internet sitesinin özel olarak verdiği habere göre İngiliz ekibi, Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep etti.

Haberde; tecrübeli futbolcu için 30 milyon Euro ödeyen Fulham'ın bu rakamdan aşağı düşmeyeceği belirtildi.

Nice'de oynadığı dönem Seri'nin Barcelona da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüpleri tarafından istendiği ifade edilirken, Galatasaray'ın ekonomik anlamda şartların uyuşması halinde bu teklifi düşüneceği kaydedildi.

18 MİLYON EURO’LUK OPSİYONU VAR

Galatasaray, 2.800.000 Euro ödediği Seri'nin sözleşmesine 18.000.000 Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

Türkiye'ye uyum sağlamakta güçlük çeken ve devre arasında gönderilmesi planlanan tecrübeli oyuncu, ikinci devre sergilediği performansla beraber Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

Seri, Sarı Kırmızılı formayla ligde ve kupada 22 maçta 1 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Yıldız futbolcu, forma giydiği 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise skora herhangi bir katkıda bulunamadı.