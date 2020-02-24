Fuat Çapa'nın büyük üzüntüsü

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, müsabaka hakkında değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Geleli 3 hafta oldu. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta tribünde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatmada bulduğu golle mağlup etti
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa edeceği söylentileri yayılmıştı. Tecrübeli teknik adam, dün akşamdan beri tartışılan konuya açıklık getirdi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.