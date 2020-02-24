Fuat Çapa'nın büyük üzüntüsü

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, eski sportif direktörleri Nursal Bilgin'in vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, müsabaka hakkında değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Geleli 3 hafta oldu. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.