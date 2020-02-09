Fuat Çapa: Erken goller direncimizi düşürdü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, Galatasaray'ı iyi analiz ederek maça çıktıklarını belirterek, "Ancak yeni olduğu için bizim takımın neler yapabileceğini görmek istiyorduk. Çok sayıda yeni oyuncumuz var. Durumuzu görme adına iyi bir maçtı. Çok erken goller yedik. Yediğimiz ilk 2 gol tamamen yeni olan takımımızın direncini düşürdü. Eğer 30-35 dakika maçı golsüz berabere götürebilseydik, değişik bir maç izlerdik. Yediğimiz goller de çok enterasan goller. Biraz da talihsiz goller. İkinci yarıda ceza sahası etrafında bir hayli topla buluştuk ama koordinasyon eksikliğinden dolayı pozisyona giremedik." diye konuştu.
Fuat Çapa, maçın kendilerine önemli veriler sağladığını anlatarak, "Bundan sonraki birkaç maçımız, doğrudan ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı. Bu maçlar bizim adımıza hayati maçlar. Koordinasyonu ve birlikte oynamayı sağlayıp, sonuç almaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Çapa, Kasımpaşa'da devre arasında yapılan kadro revizyonuyla ilgili soruya, "Bu kadar değişiklik olduysa bunun bir nedeni vardır. Bir kulüp, nedensiz bu kadar oyuncu değişikliğine gitmez." şeklinde yanıtladı.
Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.
Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.
Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.