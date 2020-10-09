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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 13:59
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Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı

Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı

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Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen deplasman maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor arasında 7 Ekim Çarşamba günü Stozice Spor Salonu'nda oynanması planlanmasına rağmen iptal edilen karşılaşmaya ilişkin karar verildiği belirtildi.

ULEB Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla, Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi hükmen 20-0 kazandı.

Karşılaşma, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin Kovid-19 nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.

- NEDİM YÜCEL: "HİÇBİR GALİBİYET İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın kendilerine de tebliğ edildiğini belirtti.

Bu kararla zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmüş olduklarını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir avantaj sağlasak da hiçbir galibiyet insan sağlığından önemli değildir. Rakibimizin böyle zorlu bir durumunda büyük Bursaspor camiasına yakışır şekilde terimizin son damlasına kadar sahada mücadele ederek, sahada sonuç almak her zaman önceliğimizdir. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde kendilerini parkede görmeyi temenni ederiz."

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