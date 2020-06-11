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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 10:08
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Freiburg ve Stuttgart, Hakan Yeşil'i takip ediyor

Freiburg ve Stuttgart, Hakan Yeşil'i takip ediyor

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Trabzonspor'un altyapısının parlayan ismi Hakan Yeşil'i Freiburg ve Stuttgart takip ediyor.

Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür... Trabzonspor altyapısından yetişen bu isimler performanslarıyla ön plana çıkarken, genç yeteneklerin de önünü açıyor. Bordo-Mavili altyapı yeniden dikkat çekmeye başlarken, son parlayan ismin Hakan Yeşil olduğu öğrenildi.

A takımla da idmanlara çıkan orta saha oyuncusunu, Alman ekipleri Freiburg ile Stuttgart'ın takip ettiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Freiburg 2016-2017 sezonunda Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü transfer etmişti.

(Sabah)

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