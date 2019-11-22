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Fredrik Gulbrandsen: Onları susturdum ve bu mükemmeldi

Fredrik Gulbrandsen: Onları susturdum ve bu mükemmeldi

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de galibiyet golünü atan Fredrik Gulbrandsen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray deplasmanına kazanmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a karşı kendi evinde oynamak, bu seyirci önünde oynamak çok zor. Seyirci faktöründen dolayı zor maç oldu. Deplasmanda bu galibiyeti almak mutlu etti." dedi.

"GOLÜ ATTIĞIMDA SUSTULAR"

Golü attığı anı anlatan Norveçli futbolcu, "Galatasaray taraftarı golü attığımda sustu, bu an mükemmeldi. Zorlu deplasmandı, kazandık ve benim golümle kazandığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.


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