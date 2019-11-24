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  3. Fransızlar'dan Beşiktaş için flaş transfer iddiası

Fransızlar'dan Beşiktaş için flaş transfer iddiası

Fransızlar'dan Beşiktaş için flaş transfer iddiası

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dimitri Payet'i kadrosuna katabileceğini iddia etti.

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Dimitri Payet ile ilgileniyor.

L'Equipe gazetesi Türkiye'den birkaç kulübün ve özellikle Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fransız futbolcu için girişimlerde bulunacağını yazdı.

Haberde aynı zamanda siyah beyazlıların finansal olarak oyuncunun ücretini karşılamaya hazır olduğu yazılırken, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk takımlarının daha önce Marsilya ile transfer ilişkilerinde bulunduğu da belirtildi.

Marsilya'nın ayda 600 bin euro kazanan yıldız futbolcu için gelen teklifleri geri çevirmeyerek dikkate alacağı iddia edildi.

Payet, 2017 yılında West Ham'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Marsilya'da bu sezon 10 resmi maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.

(GOAL)


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