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  3. Fransızlar yazdı: Galatasaray Falcao'yu istiyor

Fransızlar yazdı: Galatasaray Falcao'yu istiyor

Fransızlar yazdı: Galatasaray Falcao'yu istiyor

Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen Falcao transferi için bastırdığı ve menajerler aracılığıyla görüşmeleri yürüttüğü iddia edildi.

Geçen sezon Galatasaray'la ismi anılan Falcao, yeniden gündemde. Fransız basınındaki haberlere göre, sarı kırmızılılar Kolombiyalı futbolcunun transferi için atağa geçti.

Galatasaray dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenilen Falcao'ya ayrıca Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler var. Galatasaray'ın Falcao'nun transferi için görüşmeler yapmak üzere menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Türkiye'den ayrıca Fenerbahçe'nin de Falcao için devrede olduğu öne sürüldü.

Monaco ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao ise ayrılmayı düşünürken, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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