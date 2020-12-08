Fransızlar Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Edgar Ie için tribündeydi

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta 3 oyuncusu, Fransız kulüpleri Saint Etienne ve Lyon'un tribünde olan temsilcilerinin göz hapsindeydi. Lyon'un Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı, Saint Etienne'in ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi. Abdülkadir, Ekuban'ın golünde asisti yaparken, Uğurcan kalesine gelen ilk isabetli şutu ağlarında gördü.
UĞURCAN ÇAKIR
Sezonun en kötü maçlarından birini çıkaran Uğurcan Çakır kalesine isabet eden tek şuta da gol izni verdi.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
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