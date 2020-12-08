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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 09:06
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Fransızlar Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Edgar Ie için tribündeydi

Fransızlar Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Edgar Ie için tribündeydi

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Sabah

Fransız ekipleri Lyon ve St. Etienne; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Edgar Ie için Trazonspor-Sivasspor maçını izlemeye geldi.

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta 3 oyuncusu, Fransız kulüpleri Saint Etienne ve Lyon'un tribünde olan temsilcilerinin göz hapsindeydi. Lyon'un Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı, Saint Etienne'in ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi. Abdülkadir, Ekuban'ın golünde asisti yaparken, Uğurcan kalesine gelen ilk isabetli şutu ağlarında gördü.

UĞURCAN ÇAKIR

Sezonun en kötü maçlarından birini çıkaran Uğurcan Çakır kalesine isabet eden tek şuta da gol izni verdi.

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