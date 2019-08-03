Fransızlar transferi bitirdi! Yusuf Yazıcı Lille'de

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Lille'in son olarak 15 milyon euro teklif ettiğini söylerken, Fransız basınındaki haberlere göre Lille kulübü teklifi 19 milyon euro'ya çıkardı ve anlaşma sağlandı.
Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ile Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın transferinde 19 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
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Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.
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Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.
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