  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:01
  • |
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:06

Fransızlar transferi bitirdi! Yusuf Yazıcı Lille'de

Fransızlar transferi bitirdi! Yusuf Yazıcı Lille'de

Paylaş

Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Lille'in son olarak 15 milyon euro teklif ettiğini söylerken, Fransız basınındaki haberlere göre Lille kulübü teklifi 19 milyon euro'ya çıkardı ve anlaşma sağlandı.

Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ile Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın transferinde 19 milyon euro'ya anlaşma sağladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hagi'den örnek

title

Arapsaçına döndü

title

Bakayoko yoklaması

Roma´dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Kolarov Paylaşımı!

SPOR GÜNDEMİ

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.

Yusuf Yazıcı transferi bitti!
Yusuf Yazıcı transferi bitti!

Yusuf Yazıcı transferi bitti!

Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.

G.Saraylı taraftarlar çıldırdı! Falcao...
G.Saraylı taraftarlar çıldırdı! Falcao...

G.Saraylı taraftarlar çıldırdı! Falcao...

Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı.

Fenerbahçe , Deniz Türüç transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe , Deniz Türüç transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe , Deniz Türüç transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.

Fikret Orman'dan transfer müjdesi geldi
Fikret Orman'dan transfer müjdesi geldi

Fikret Orman'dan transfer müjdesi geldi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.

Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu
Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu

Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu

Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.