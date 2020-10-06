Fransızlar: 'Gol canavarı Burak'

AKŞAM

Lille formasıyla ağları havalandıran Burak Yılmaz, Fransız basınında haber oldu.

Fransız basını Lille formasıyla 2 gol atan Burak Yılmaz’ı övdü. L’Equipe, “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık kullandığı haberinde, onun Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu hatırlattı.

Burak Yılmaz’ın, büyük deneyimiyle Lille takımının hücum gücüne de büyük katkı sağladığı belirtildi. Haberin devamında, “Burak 35 yaşına rağmen hâlâ manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.