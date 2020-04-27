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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:37
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:37

Fransızlar Beşiktaş'ın transfer hedefini deşifre etti

Fransızlar Beşiktaş'ın transfer hedefini deşifre etti

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Fransa'nın önde gelen spor yayın organlarından France Football, Beşiktaş'ın transfer planlarını deşifre etti.

Prestijli spor dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Ligue 2 temsilcisi Lorient ile sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Jimmy Cabot ile yakından ilgileniyor... Söz konusu haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya'nın da gündemine geldiği aktarılırken, aralık ayında Lorient ile kontrat yenilemeyeceğini duyuran kanat oyuncusunun, hedefinin yurt dışı olduğu ifade edildi.

Troyes altyapısında yetişen Jimmy Cabot, 2016 yazından bu yana Lorient formasını giyiyor... Jimmy Cabot, bu sezon Lorient ile 32 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken, takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

(beIN SPORTS) 

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