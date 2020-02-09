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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:26
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:26

Fransız kulübü Rennes'den Arsene Wenger'e başkanlık teklifi

Fransız kulübü Rennes'den Arsene Wenger'e başkanlık teklifi

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Arsenel'in efsane menajeri Arsene Wenger'e Rennes kulübünün başkanlık teklifi yaptığı yazıldı.

Arsenal'deki 22 yıllık kariyerinin ardından menajerlik görevini bırakan ve 2018'den bu yana da herhangi bir takımı çalıştırmayan Arsene Wenger için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'in haberine göre Arsene Wenger'in Rennes'in başkanı olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz cuma günü Rennes kulübünün başkanı Olivier Letang'ın görevinden sürpriz bir şekilde ayrılmasından sonra göreve Arsene Wenger'in getirilmek istendiği öne sürüldü.

Rennes kulübünün sahibi Gucci, Yves St Laurent gibi şirketlerin sahibi ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Pinaults ailesinin Wenger'i ikna edeceklerine inandıkları da L'Equipe'in haberinde yer aldı.

Yakın zaman önce 2019 Kasım'ında FIFA'da Küresel Futbol Şevfi görevini yürüten 70 yaşındaki Wenger'in hedefi olan bir kulüp tarafından istendiği taktirde kabul edebileceği de ifade ediliyor..

Pinault ailesinin Rennes kulübü için Wenger'e başkanlığın yanı sıra Sporti Direktörlük görevini de vereceği ve kulübü tamamen deneyimli isme teslim etmeye hazır oldukları beliriliyor...

(Sporx)

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