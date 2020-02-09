Fransız kulübü Rennes'den Arsene Wenger'e başkanlık teklifi

Arsenal'deki 22 yıllık kariyerinin ardından menajerlik görevini bırakan ve 2018'den bu yana da herhangi bir takımı çalıştırmayan Arsene Wenger için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'in haberine göre Arsene Wenger'in Rennes'in başkanı olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz cuma günü Rennes kulübünün başkanı Olivier Letang'ın görevinden sürpriz bir şekilde ayrılmasından sonra göreve Arsene Wenger'in getirilmek istendiği öne sürüldü.
Rennes kulübünün sahibi Gucci, Yves St Laurent gibi şirketlerin sahibi ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Pinaults ailesinin Wenger'i ikna edeceklerine inandıkları da L'Equipe'in haberinde yer aldı.
Yakın zaman önce 2019 Kasım'ında FIFA'da Küresel Futbol Şevfi görevini yürüten 70 yaşındaki Wenger'in hedefi olan bir kulüp tarafından istendiği taktirde kabul edebileceği de ifade ediliyor..
Pinault ailesinin Rennes kulübü için Wenger'e başkanlığın yanı sıra Sporti Direktörlük görevini de vereceği ve kulübü tamamen deneyimli isme teslim etmeye hazır oldukları beliriliyor...
(Sporx)
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.
Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.