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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 12:17
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Fransız kulübü Lyon Trabzonsporlu iki oyuncu için geliyor

Fransız kulübü Lyon Trabzonsporlu iki oyuncu için geliyor

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Sabah

Avrupa'dan iki farklı kulüpten yetkililerin maçı izleyeceği, bunlardan birinin Fransız ekibi Lyon olduğu öğrenildi

Lille formasıyla Fransa'da fırtına gibi esen 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı tüm dikkatlerin Trabzonspor'a çevrilmesinde hiç kuşkusuz önemli rol oynadı. 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 24 yaşındaki Uğurcan Çakır da hem bordo-mavililerde hem de Milli Takım'da ortaya koydukları performansla Avrupa'ya göz kırpıyor.

DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINABİLİR

İki oyuncu için sezon başından bu yana izleme taleplerinin geldiği ve Sivasspor karşılaşmasında iki kulübün yetkililerinin tribünde olacağı belirtildi.

Bu takımlardan bir tanesinin Lyon olduğu bilgisine ulaşılırken, futbolcuların menajerleri de ilgiyi doğruladı. Takımların devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı da iddia edildi.

Uçuk bir rakam olmadığı sürece teklifler sezon sonunda değerlendirilecek.

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