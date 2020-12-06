Fransız kulübü Lyon Trabzonsporlu iki oyuncu için geliyor

Lille formasıyla Fransa'da fırtına gibi esen 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı tüm dikkatlerin Trabzonspor'a çevrilmesinde hiç kuşkusuz önemli rol oynadı. 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 24 yaşındaki Uğurcan Çakır da hem bordo-mavililerde hem de Milli Takım'da ortaya koydukları performansla Avrupa'ya göz kırpıyor.
DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINABİLİR
İki oyuncu için sezon başından bu yana izleme taleplerinin geldiği ve Sivasspor karşılaşmasında iki kulübün yetkililerinin tribünde olacağı belirtildi.
Bu takımlardan bir tanesinin Lyon olduğu bilgisine ulaşılırken, futbolcuların menajerleri de ilgiyi doğruladı. Takımların devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı da iddia edildi.
Uçuk bir rakam olmadığı sürece teklifler sezon sonunda değerlendirilecek.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili olarak önemli bir detaya ulaşıldı. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, Kartal'dan başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Avrupa'dan iki farklı kulüpten yetkililerin maçı izleyeceği, bunlardan birinin Fransız ekibi Lyon olduğu öğrenildi
Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı.
Fenerbahçe'nin hocası, Mert Hakan Yandaş'tan Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans isterken, Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesini de talep etti.