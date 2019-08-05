Fransız gazeteciden Beşiktaş'a Choupo-Moting uyarısı: Futbolcu bile değil

BEŞİKTAŞ’IN PROBLEMİ!
Schneider, Kamerunlu oyuncunun Siyah Beyazlılar’a gitme ihtimalini değerlendirirken şunları söyledi: “Chupo-Moting Beşiktaş’ta mı gidecekmiş? Bu oyuncunun ve Beşiktaş’ın problemi. O Paris Saint Germain’de bir yıldır adeta maskot rolünü oynuyor. Takıma katttığı hiçbir şey yok. Sadece formayı giyiyor o kadar…”
RAMİ İLE ALAKASI BİLE YOK
“Şahsen kendisinin yakın bir gelecekte gerçek bir futbolcuya dönüşebileceğinden şüpheliyim. Zira kendisi PSG için bir futbolcu değil, taraftarların kendisiyle alay ettiği bir kişi. Yeniden futbolcu olmasını çok zor görüyorum. Onu Adil Rami’yle kıyaslamak ise çok yanlış. İkisinin birbiriyle hiç alakası yok. Zira Rami kariyerinde 20 kez dirilmiş bir şampiyon.”
(Star)
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