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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 13:50
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 13:50

Fransız ekibi Nantes, Beşiktaşlı Nkoudou için devreye giriyor

Fransız ekibi Nantes, Beşiktaşlı Nkoudou için devreye giriyor

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Beşiktaş'ın sezon başı 4 milyon euro'ya Tottenham'dan transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, eski kulübü Nantes'ın gündemine girdi.

Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.

Sezon başında Tottenham'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Nantes'ın talip olduğu ileri sürüldü. Türkiye'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızlar'ın gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi. Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euro'ya satmayı planlıyor.

(Takvim)

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