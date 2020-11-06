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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 15:20
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Fransız basını: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı'

Fransız basını: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı'

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Milan'a attığı üç golün ardından Fransız basınından övgüler aldı.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, Yusuf Yazıcı'nın Milan karşısında kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadığının altı çizildi. Her iki takımdaki oyuncuların performansını değerlendiren gazete, Yusuf Yazıcı'yı en iyi performans sergileyen futbolcu olarak gösterdi.

Le Parisien gazetesinin "Avrupa Ligi: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı', Lille grubun liderliğini kaptı" başlıklı haberinde, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın durdurulamadığı ve yeniden "hat-trick" yaptığı vurgulandı.

- "GECENİN KAHRAMANI"

Haberde, Paris Saint-Germain (PSG), Marsilya ve Nice takımlarının Avrupa liglerindeki yenilgilerinden sonra Lille'in galibiyetiyle Fransız futbolunun yüzünün sonunda güldüğü belirtildi.

Milan'ın dünkü mücadeleye kadar 24 maçlık yenilmezlik serisi bulunduğu ifade edilen haberde, milli futbolcuyla ilgili, "23 yaşındaki forvet, tek başına İtalyanların cellatıydı. Maçın adam Milan'ı tek başına 'Zlatan' eden şüphesiz Yusuf Yazıcı. Gecenin kahramanı, 80. dakikada görevini yerine getirme duygusuyla sahadan ayrıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "RİVALDO GİBİ YUSUF YAZICI"

Eurosport gazetesi ise haberi okuyucularına "Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı, Milan'da hiç görülmemiş" başlığıyla duyurdu. Haberde, Lille'in tarihi bir zafer elde ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa lig maçlarında iki "hat-trick" yapmasıyla en skorer futbolcu olduğunun hatırlatıldığı haberde, Yusuf Yazıcı'nın 20 yıl sonra Milan'ın sahasında 3 gol atan ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

Haberde, daha önce Brezilyalı Rivaldo'nun Milan'a karşı 3 gol kaydettiği aktarıldı.

20 Minutes gazetesi de, Yusuf Yazıcı'nın Ligue 1 maçlarına ilk 11'de başlamadığını ancak Avrupa Ligi'nin "kralı" olduğunu yazdı.

Lille, dün UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta da hat-trick yapmıştı.

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