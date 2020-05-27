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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

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Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.

AKŞAM

Fransız basını Trabzonspor’un bu sezon gösterdiği performansı ve ekonomik istikrarını övdü. Foot Mercato’da yer alan haber yorumda şu ifadelere yer verildi: “Trabzonspor, Türkiye’de üç büyüklerin önüne geçiyor. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Trabzon gelir elde edilecek genç ve potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi. Lille’e satılan Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra şu anda Avrupalı kulüplerin gözdesi Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür başta olmak üzere genç yeteneklere sahipler.

PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR

Taraftarıyla bütünleşen Trabzon’u doğru transfer politikasıyla parlak bir gelecek bekliyor. Özellikle bugün Napoli, Monaco, Milan ve Bayern gibi takımların izlediği Sörloth başta olmak üzere Ekuban, Nwakaeme gibi isabetli yabancı transferler yapıldı.”

ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK

Öte yandan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Obi Mikel dışında sorun çıkartan oyuncu olmadığını, herkesin şampiyonluğa kenetlendiğini söyledi. Doğan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Novak ve Sosa ile başkanın mukavele için görüşmeler yaptığını da bildirdi.

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Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı
Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.

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