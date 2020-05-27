Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

AKŞAM
Fransız basını Trabzonspor’un bu sezon gösterdiği performansı ve ekonomik istikrarını övdü. Foot Mercato’da yer alan haber yorumda şu ifadelere yer verildi: “Trabzonspor, Türkiye’de üç büyüklerin önüne geçiyor. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Trabzon gelir elde edilecek genç ve potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi. Lille’e satılan Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra şu anda Avrupalı kulüplerin gözdesi Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür başta olmak üzere genç yeteneklere sahipler.
PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR
Taraftarıyla bütünleşen Trabzon’u doğru transfer politikasıyla parlak bir gelecek bekliyor. Özellikle bugün Napoli, Monaco, Milan ve Bayern gibi takımların izlediği Sörloth başta olmak üzere Ekuban, Nwakaeme gibi isabetli yabancı transferler yapıldı.”
ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK
Öte yandan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Obi Mikel dışında sorun çıkartan oyuncu olmadığını, herkesin şampiyonluğa kenetlendiğini söyledi. Doğan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Novak ve Sosa ile başkanın mukavele için görüşmeler yaptığını da bildirdi.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.
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Türkiye, koronavirüs salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine yavaş yavaş giriyor. “8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması” yarın Okmeydanı'nda resmen başlayacak.