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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:56
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:00

Fransız basını, Nando de Colo'nun Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağını yazdı

Fransız basını, Nando de Colo'nun Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağını yazdı

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Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Koronavirüs nedeniyle Basketbol Ligi tescil edilirken, takımlar da uğradığı mali zararı en aza indirmek için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe de bütçesinde daralmaya gideceğinin sinyallerini vermişti.

Fransız basını, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Nando de Colo'nun, sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

BÜTÇE AZALIRSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, bütçesini daraltmaya gitmesi halinde oyuncularıyla yıllık ücret konusunda yeniden anlaşmak için teklif götürecek.

Bu teklifin Nando de Colo tarafından kabul edilmeyeceği aktarılırken iki tarafın uzlaşamaması halinde ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

(Fotomaç)

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Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.

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