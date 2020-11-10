Fransız basını: Lille, Türk gibi güçlü

AKŞAM

Fransız basını, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'den övgüyle bahsetti.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı bulunduran Fransa’nın Lille takımı, Brest mağlubiyetine rağmen PSG’nin ardından ikinci sırada. Fransız basını da 3 yıldızın Lille takımına katkısını övüp, “Lille, Türkler kadar güçlü” ifadesini kullandı.

PATRON BURAK!

Burak Yılmaz’ın, Brest karşısında 2 gol attığını hatırlatan butfootballclub.fr ise, “Burak gerçek bir patron” başlığı altında, milli yıldızın yenilgiyi kabullenmeyen tavrını övdü. Burak Yılmaz, Dia’nın 8 golle ilk sırada olduğu Ligue 1’de 6 golle krallık yarışında 3.sırada.