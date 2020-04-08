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  • Fransız basını, Laurent Blanc'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını yazdı
  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:19
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:19

Fransız basını, Laurent Blanc'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını yazdı

Fransız basını, Laurent Blanc'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını yazdı

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Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra gündemine birçok teknik adam gelen Fenerbahçe'nin bir süredir Laurent Blanc ile temasta olduğu iddia ediliyordu.

2015-16 sezonunun ardından PSG'nin sözleşmesini feshettiği Blanc, bu süreçte hiç takım çalıştırmazken, Fransız ekibinden aldığı 17 milyon euro'luk tazminatın son taksitini de haziran ayında cebine koyacak. Çin ve Körfez ülkelerinden de teklifler aldığı belirtilen 54 yaşındaki hocanın geleceğiyle ilgili Fransa'da yayın yapan RMC Sports Radyosu'nda önemli bilgiler paylaşıldı.

ÇİN'E GİTMEK İSTEMİYOR

Maxime Deloffre'nin moderatörlüğünü yaptığı 'Coach' isimli programda Blanc'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Fransız teknik adamın 2020 Haziran’dan itibaren PSG'den aldığı tazminatın biteceği ifade edilirken, Avrupa'dan en iyi teklifin sarı- lacivertlilerden geldiği kaydedildi. Özellikle Çin'den gelen teklifleri ciddiye almadığı vurgulanan tecrübeli hocanın, Avrupa'da tekrar ses getirmek için Fenerbahçe ile yola çıkmaya sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca programda Blanc'ın daha önce teklif aldığı Galatasaray'ı reddettiği de konuşuldu.

359 MAÇ 236 GALİBİYET 56 YENİLGİ

İki Fransız takımı PSG ve Bordeaux ile toplam 359 resmi maça çıkan Laurent Blanc, bu karşılaşmaların 236'sında galibiyet sevinci yaşadı. 67 kez sahadan beraberlikle ayrılan Fransız hoca, 56 yenilgi tattı. 54 yaşındaki hocanın iki takımı, 700 kez rakip fileleri havalandırırken, kalelerinde 311 gol gördü. Blanc, iki takımla toplam 2.16 puan ortalaması yakaladı.

(Sabah)

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