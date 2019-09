Fransız basını Galatasaray'ı değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain maçı öncesi Fransız basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Fransa'nın Ouest France gazetesi, uzun bir değerlendirme hazırlarken Galatasaray hakkında bilgiler verdi.

Gazeteye konuşan ''Welcome to Hell? In Search of the Real Turkish Football'' kitabının yazarı John McManus, ''Bence Galatasaray, oyuncularına şu imkanı sunuyor: Avrupa'nın en fanatik taraftarları önünde oynayarak para kazanıyorsun... Örneğin son olarak bunu Falcao'da gördük. Yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Galatasaray, ayrıca Fransız futbolcular için çok çekici bir kulüp. Çünkü Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı onlar.'' şeklinde konuştu.

''NASIL İKİ FRANSIZ TAKIMI AYNI GRUPTA OLUYOR?''

Öte yandan Ouest France, Galatasaray'ın Fransız kökenleri hakkında da inceleme yaparken ''Galatasaray, 1905 yılında Fransızca konuşan bir İstanbul okulunda kuruldu. Kulübe ilk zamanlarında 'Fransız' diyenler bile oldu. Rakipleri Fransız diyerek onlarla dalga geçiyordu. Şampiyonlar Ligi grup çekiminde Galatasaray ve PSG'nin aynı gruba düşmesinin ardından 'UEFA nasıl olur da iki Fransız takımını aynı grupta oynatabiliyor?' yorumları yapıldı.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)