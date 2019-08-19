Fransız basını duyurdu: Monaco, Sturridge'i Trabzonspor'a kaptırdı

Trabzonspor, uzun zamandır görüştüğü Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaşıyor! Fransa'nın en çok tanına gazetelerinden L'Équipe, Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile anlaştığını ve sözleşme imzalanacağını belirtti.
İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge bu akşam üzeri Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.
29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesinin Trabzon'da olduğu ve akşam saatlerinde sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.
YARIŞI KAZANAN TRABZONSPOR
Fransız gazetesi ayrıca Sturridge ile Monaco'nun dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini ancak transfer yarışını kazanan takımın Trabzonspor olduğunu bildirdi.
SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK
Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.
(Sporx)
Fransa'nın L'Équipe gazetesi Daniel Sturridge'in Trabzonspro ile sözleşme imzlayacağını açıkladı.
Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.
Galatasaray'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oldu.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marcos Rojo hakkında konuştu.
Beşiktaş'ın Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.
Sivasspor önünde alınan farklı yenilgi yönetimi forvet transferine yoğunlaştırdı. Hedefteki ilk isim Cenk Tosun.