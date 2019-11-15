Fransa'yı penaltı kurtardı

Moldova 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçerken, Fransa'ya galibiyeti getiren goller 35. dakikada Varane ve 79. dakikada penaltıdan Giroud ile geldi.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 22 yaparken, Moldova ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Fransa deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacakken, Moldova ise evinde İzlanda'yı konuk edecek.

GÜNCEL PUAN DURUMU

2- Fransa 9 Maç / 22 Puan

1- Türkiye 9 Maç / 20 Puan

3- İzlanda 9 Maç / 16 Puan

4- Arnavutluk 9 Maç / 13 Puan

5- Andorra 9 Maç / 4 Puan

6- Moldova 9 Maç / 3 Puan