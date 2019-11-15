Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7493
  • 6,3447
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fransa'yı penaltı kurtardı

Fransa'yı penaltı kurtardı

Fransa'yı penaltı kurtardı

A Milli Takımımızın, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda liderlik için çekiştiği Fransa, 9. hafta maçında evinde Moldova ile karşılaştı. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Fransa, grupta liderliğe yükseldi.

Moldova 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçerken, Fransa'ya galibiyeti getiren goller 35. dakikada Varane ve 79. dakikada penaltıdan Giroud ile geldi.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 22 yaparken, Moldova ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Fransa deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacakken, Moldova ise evinde İzlanda'yı konuk edecek.

GÜNCEL PUAN DURUMU

2- Fransa 9 Maç / 22 Puan

1- Türkiye 9 Maç / 20 Puan

3- İzlanda 9 Maç / 16 Puan

4- Arnavutluk 9 Maç / 13 Puan

5- Andorra 9 Maç / 4 Puan

6- Moldova 9 Maç / 3 Puan


Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu
Hazar Ergüçlü'den evlilik iddialarına yanıt
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti
Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?
<p>Adana polisi, büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG´li

Bombalı Saldırı İçin Türkiye´ye Gelen Kadın Terörist Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emeklileri sevindiren haber! Maaşlara zam yolda

Transferin hayal kırıklıkları